Средствами ПВО России сбиты украинские беспилотники, атаковавшие Воронежскую и Белгородскую области

Украинские военные сегодня ночью при помощи дронов самолетного типа безуспешно пытались нанести ущерб объектам на территории РФ.
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