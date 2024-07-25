Какой китайский кроссовер до 2,6 млн взять — побольше, но в базе, или поменьше, но в топе?

Интересный вопрос – что выбрать за одну и ту же цену: базовую версии модели классом повыше или хорошо оснащенную версию модели поменьше? Мы сравнили две модели Haval – кроссоверы Jolion в версии Premium за 2,6 млн рублей и F7 в версии Elite, который стоит 2,5 млн.