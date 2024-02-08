Станет всем теплей: 20 прекрасных фото, которые демонстрируют всю силу улыбки

Если бы все люди стали немного чаще улыбаться – только представьте, насколько лучше стал бы наш мир! Потому что улыбка – это очень серьезная сила! В 2013 году австралийский путешественник и фотограф Джей Вайнштейн (Jay Weinstein) увидел улыбку, которая все изменила.