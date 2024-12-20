Эндокринолог Калошина: обезжиренные продукты не приносят пользу организму

Их калорийность увеличивается из-за крахмала, загустителя и сахара Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность вырастает в несколько раз, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии