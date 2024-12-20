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Петербургский дневник

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Эндокринолог Калошина: обезжиренные продукты не приносят пользу организму

Эндокринолог Калошина: обезжиренные продукты не приносят пользу организму

Их калорийность увеличивается из-за крахмала, загустителя и сахара Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность вырастает в несколько раз, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.

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