В Таджикистане потребовали от России соблюдать права мигрантов

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Омбудсмен Таджикистана Умед Бобозода заявил, что в России стали грубо обращаться с мигрантами, и потребовал от российской коллеги Татьяны Москальковой обеспечить соблюдение прав таджиков.
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