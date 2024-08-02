Захват прибрежной территории в Сегеже остановлен. Надолго ли?

После публикации в средствах массовой информации работы на берегу озера Линдозеро приостановились Обеспокоенные жители Сегежи заметили, что любимое место отдыха у воды в районе улицы Линдозерской в городе Сегежа может стать частной территорией.
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