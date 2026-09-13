«Реал» разгромил «Райо Вальекано» благодаря дублю Мбаппе

На 14-й минуте встречи киллиан Мбаппе реализовал пенальти, открыв счёт для своей команды. Через три минуты Альваро Фернандес удвоил преимущество, получив голевую передачу от Мбаппе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лолита Милявская ...
- Бизнес поддержит ...
- Г Южнокорейский бре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым