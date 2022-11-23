Датский футбольный союз выступил против переизбрания Инфантино

Запрет на ношение на чемпионате мира в Катаре специальной капитанской повязки «Единая любовь», пропагандирующей отношения в ЛГБТ сообществe, вызвал возмущениe датского футбольного союза, 23 ноября сообщает датское новостное агентство Nyheder.