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Датский футбольный союз выступил против переизбрания Инфантино

Датский футбольный союз выступил против переизбрания Инфантино

Запрет на ношение на чемпионате мира в Катаре специальной капитанской повязки «Единая любовь», пропагандирующей отношения в ЛГБТ сообществe, вызвал возмущениe датского футбольного союза, 23 ноября сообщает датское новостное агентство Nyheder.

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