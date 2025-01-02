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Свежие комментарии

  • леонид котов
    Задолбали уже с копанием в истории. Там уже ничего не изменишь. Смотрите что сейчас происходит, а происходит дерусифи...Про товарища Артё...
  • Астон Мартин
    Гниловато попахивает статейка , прямо скажем , большевики строили единое социалистическое государство СССР , а не кап...Про товарища Артё...
  • Валентина
    и всегда , по большому счёту, за антисоветизмом, антибольшевизмом стоит РУСОФОБИЯПро товарища Артё...

Про товарища Артёма и про дерусификацию русских городов на Украине

Про товарища Артёма и про дерусификацию русских городов на Украине

У историка Александра Дюкова обсуждали на днях письмо товарища Артёма его близкому другу, Владимиру Ленину.

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Комментарии
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Валентина
и всегда , по большому счёту, за антисоветизмом, антибольшевизмом стоит РУСОФОБИЯ
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12 час.
Астон Мартин
Гниловато попахивает статейка , прямо скажем , большевики строили единое социалистическое государство СССР , а не капиталистическую разномастную структуру из девяностых с блеянием алкаша - берите самостийности сколько хотите и господь благословит америку в конгрессе ...а сейчас проблемку валят с больной головы на здоровую и мол есть некие обязательства перед алкашом развалившим огромную страну ...вранье достало уже ...🥸
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12 час.
леонид котов
Задолбали уже с копанием в истории. Там уже ничего не изменишь. Смотрите что сейчас происходит, а происходит дерусификация России. К нам нагнали столько чурок, что скоро они нас заменят или вырежут. Вот о чем надо говорить, а не о том что было сто лет назад.  И решать этот вопрос. А нашей элитке во главе с несменяемым это пофиг, у них всё за границей.
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11 час.

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