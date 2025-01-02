Про товарища Артёма и про дерусификацию русских городов на Украине

Гниловато попахивает статейка , прямо скажем , большевики строили единое социалистическое государство СССР , а не капиталистическую разномастную структуру из девяностых с блеянием алкаша - берите самостийности сколько хотите и господь благословит америку в конгрессе ...а сейчас проблемку валят с больной головы на здоровую и мол есть некие обязательства перед алкашом развалившим огромную страну ...вранье достало уже ...🥸

леонид котов

Задолбали уже с копанием в истории. Там уже ничего не изменишь. Смотрите что сейчас происходит, а происходит дерусификация России. К нам нагнали столько чурок, что скоро они нас заменят или вырежут. Вот о чем надо говорить, а не о том что было сто лет назад. И решать этот вопрос. А нашей элитке во главе с несменяемым это пофиг, у них всё за границей.