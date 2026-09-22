Песков: отказ США в визе Алимову обсудят на контактах с американской стороной

Отказ США выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на Генеральную ассамблею ООН станет темой обсуждения во время контактов российской и американской сторон.
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