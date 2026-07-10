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Царьград

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Губернатор Ковальчук подтвердил смерть жителя от удара дрона

Губернатор Ковальчук подтвердил смерть жителя от удара дрона

В Брянской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб мирный житель. Губернатор Егор Ковальчук подтвердил трагедию в Погарском районе и выразил соболезнования семье, пообещав оказать необходимую помощь.

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