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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наумов о спортсменах в нейтральном статусе: «Они не сделали и не желают России ничего плохого. А тех, кто говорит гадости про страну, жизнь потом накажет»

– Сейчас в некоторых индивидуальных видах спорта наши спортсмены начали получать нейтральный статус. Как к этому относитесь? – Нейтральный статус – такая вещь, о которой однозначно не скажешь.

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