Шесть трендовых вещей с горошком, которые точно стоит примерить уже сейчас

Горошек — это не просто принт, это символ женственности, игривости и вечной классики. В 2025 году он вышел на новый уровень: теперь горошек бывает совсем маленьким, огромным, минималистичным или ярким, а цвета — далеко не только черно-белые.
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