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Военные новости ★ спецоперация

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Десятый тип 055 отбуксирован к достроечной стенке

Десятый тип 055 отбуксирован к достроечной стенке Десятый тип 055 отбуксирован к достроечной стенкеНа заставке представлено фото, которое, безусловно, вызывает интерес.

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