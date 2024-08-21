Россиянам напомнили о последствиях употребления ядовитых грибов

Об этом рассказали в Рослесинфорге Наиболее опасны для обычного грибника, который пару раз за сезон выходит в лес, такие виды грибов, которые маскируются под съедобные, цитирует RT представителей Рослесинфорга.
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