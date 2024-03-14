Представлен Nissan GT-R 2025 с уменьшенной «турбоямой»

Nissan представил GT-R 2025 года в Японии, где суперкар поступит в продажу в июне. Единственное механическое изменение касается моделей Premium Edition T-spec и Track Edition, которые унаследовали начинку от Nismo Special Edition.
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