Раскаты дрона: какие беспилотники скоро появятся на поле боя

Дроны, во многом изменившие ход современных боевых действий, продолжают эволюционировать. Так, в ходе специальной военной операции проходят проверку боем разнообразные новые технологии из области беспилотной авиации.
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