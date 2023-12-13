Ученые обнаружили в Гималаях удивительное явление, которое может замедлить последствия изменения климата

Ледники в Гималаях стремительно тают, но, согласно новому докладу, удивительное явление в самом высоком горном массиве мира может помочь замедлить последствия глобального климатического кризиса, сообщает CNN.
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