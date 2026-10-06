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Московских курьеров обяжут ежегодно проходить тест на знание ПДД

Московских курьеров обяжут ежегодно проходить тест на знание ПДД

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин Московских курьеров впервые обязали ежегодно проходить тестирование на знание правил дорожного движения.

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