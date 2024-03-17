«Ремонт и сервисное обслуживание» парка РЖД в кавычках. Как их убрать, размышляет потребитель продукции железнодорожных ремонтников — машинист

Продолжаем тему обеспечения сети ОАО «РЖД» тягой. Сегодня мы даём слово нашему новому респонденту — машинисту Андрею Ермолаеву (фамилия изменена по просьбе автора письма, по причинам, которые вполне понятны из его содержания).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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