«Ремонт и сервисное обслуживание» парка РЖД в кавычках. Как их убрать, размышляет потребитель продукции железнодорожных ремонтников — машинист

Продолжаем тему обеспечения сети ОАО «РЖД» тягой. Сегодня мы даём слово нашему новому респонденту — машинисту Андрею Ермолаеву (фамилия изменена по просьбе автора письма, по причинам, которые вполне понятны из его содержания).