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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Это кухонные разговоры". Турчак рассказал, планируют ли объединять Алтай

"Это кухонные разговоры". Турчак рассказал, планируют ли объединять Алтай

По словам врио главы Республики Алтай, он намерен руководствоваться принципами, которые прописаны в Конституции региона Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак опроверг слухи о планах объединения региона с Алтайским краем.

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