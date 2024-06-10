"Это кухонные разговоры". Турчак рассказал, планируют ли объединять Алтай

По словам врио главы Республики Алтай, он намерен руководствоваться принципами, которые прописаны в Конституции региона Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак опроверг слухи о планах объединения региона с Алтайским краем.
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