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Путин: отказ СНГ от торговых барьеров поможет ему достичь ещё больших успехов

Путин: отказ СНГ от торговых барьеров поможет ему достичь ещё больших успехов

Содружество Независимых Государств (СНГ) способно достичь куда больших успехов, если будет двигаться в сторону снятия торговых барьеров.

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