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Закон и Порядок

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Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева

Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Берлине.На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев пообещал соблюдать антироссийские санкции.

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