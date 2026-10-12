✍️ Около 12 тысяч запросов в год обрабатывает Госархив Крыма Директор Государственного архива РК новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко сообщила «Крым 24», что учреждение ежегодно обрабатывает около 12 тысяч запросов крымчан.