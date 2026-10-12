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test mazurok

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✍️ Около 12 тысяч запросов в год обрабатывает Госархив Крыма

✍️ Около 12 тысяч запросов в год обрабатывает Госархив Крыма Директор Государственного архива РК новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко сообщила «Крым 24», что учреждение ежегодно обрабатывает около 12 тысяч запросов крымчан.

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