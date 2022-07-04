Данчиков: РФ будет быстрее находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес

Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что Российская Федерация в условиях санкционных мер еще быстрее будет находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес.
Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что Российская Федерация в условиях санкционных мер еще быстрее будет находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес.
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