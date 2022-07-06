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Из Бразилии о «Фламенго», «Зените» и Венделе: Он точно сыграет в субботу против «Спартака», а потом посмотрим

Из Бразилии о «Фламенго», «Зените» и Венделе: Он точно сыграет в субботу против «Спартака», а потом посмотрим

Журналист из Бразилии Фабио Алейшо специально для портала прокомментировал ситуацию с Венделом. Вчера стало известно, что полузащитником интересуются три клуба: «Фламенго», «Наполи» и «Эвертон».

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