«Лига вожатых. Тверская область»: названы победители регионального конкурса юных вожатых. С 13 по 15 октября 2026 года на базе Международного детского центра «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Калининский муниципальный округ, д.
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