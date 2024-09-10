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Маски сняты. Британия и США признались в войне против России. Каким будет русский ответ?

Маски сняты. Британия и США признались в войне против России. Каким будет русский ответ?

Коллаж Царьграда. 2,2K прочтений Сегодня США, Британия и НАТО открыто ведут войну против России, призывая европейские страны к скорейшему вступлению в конфликт.

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Ольга Власенко
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