Вокруг фортов Кронштадта вышел на маршрут первый катамаран проекта «Соммерс»

Речь о судне под названием «Бастион» Скоростной пассажирский катамаран «Бастион» проекта 04710 «Соммерс» вышел на маршрут вокруг фортов Кронштадта, рассказали в пресс-службах ГТЛК и судоходной компании «Нева Тревел».
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