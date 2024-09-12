Терри Розир приступит к полноценным тренировкам через две недели

30-летний защитник «Майами» пропустил конец прошлого сезона из-за травмы шеи. «Не могу сказать, что целиком и полностью готов к игре 5 на 5, но я выполняю все упражнения на площадке, немного играю 3 на 3», – признался Розир.
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