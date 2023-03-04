Позабытый инцидент с отравлением российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери явно был искусственно организован и подготовлен спецслужбами Великобритании для последующей обработки общественного мнения в целях конфронтации с Россией.
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