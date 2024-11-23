Бои батальона Момыш улы в районе станции Матренино 17 и 18 ноября 1941 г. 17 ноября 1941 г.События, происходящие в этот день на оборонительном рубеже Горюны, ст.
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Бои батальона Момыш улы в районе станции Матренино 17 и 18 ноября 1941 г. 17 ноября 1941 г.События, происходящие в этот день на оборонительном рубеже Горюны, ст.
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