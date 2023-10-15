Администрацию Тамбова обязали уложить тактильную плитку на улице Советской

Прокуратура Тамбовской области выявила нарушения при исполнении закона в сфере нацпроектов. Было установлено, что в 2021 году заключен контракт на выполнение работ по ремонту улицы Советской, на участке от Максима Горького до Комсомольской площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии