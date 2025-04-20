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Пронедра

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Проверьте растения на своей даче: юрист предупреждает, что наказание от штрафа до 8 лет тюрьмы

Проверьте растения на своей даче: юрист предупреждает, что наказание от штрафа до 8 лет тюрьмы

Проверьте растения на своей даче: юрист предупреждает, что наказание от штрафа до 8 лет тюрьмы Ольга БезродняяЮрист Спартак Масличенко призывает дачников тщательно проверить растения на своих участках, поскольку за неправомерное выращивание некоторых растений может грозить как административная ответственность, так и уголовное наказание.

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