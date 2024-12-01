"Катитесь за границу и бомжуйте": Почему звёзды, выступившие против СВО, по-прежнему дают концерты в России

СЗ

Сергей Захаров

Подписываюсь под всеми предыдущими комментариями и хочу спросить господа власть имущие в России вам как не стыдно возвращать их всех предателей родины? Хотя я очем? Вам как говорила с...ы в глаза все божья Росса. Но куда смотрит гарант нашей страны? Или одним можно наживаца на той войне а другим как я считаю лучшим преданным нашей родине только и остаеца защищать и умереть занее?