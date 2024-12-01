Волна "отмен", поднявшаяся спустя некоторое время после начала СВО против звёзд шоубиза — артистов, исполнителей, ТВ-деятелей, — судя по всему, пошла на спад.
"Катитесь за границу и бомжуйте": Почему звёзды, выступившие против СВО, по-прежнему дают концерты в России
Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
А продюсерский центр не пробовали закрыть?
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13 час.
СЗ
Сергей Захаров
Подписываюсь под всеми предыдущими комментариями и хочу спросить господа власть имущие в России вам как не стыдно возвращать их всех предателей родины? Хотя я очем? Вам как говорила с...ы в глаза все божья Росса. Но куда смотрит гарант нашей страны? Или одним можно наживаца на той войне а другим как я считаю лучшим преданным нашей родине только и остаеца защищать и умереть занее?
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12 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Презираю всех названных артистов и не понимаю, почему народ все забыл и ходит на эти зрелища? А власть у нас продажная, отсюда результат😥
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10 час.
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