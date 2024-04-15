«Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан»: отзыв о пикапе JAC T8 Pro

JAC T8 Pro. Полная масса: 2840 кг. Начало продаж: IV квартал 2023 г. Цена: 3 199 000 руб.Строго говоря, JAC Т8 Pro — модель не новая, но для нас это новинка, хотя в Китае вовсю в ходу следующее поколение, модель Т9.