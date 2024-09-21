Варианты размещения узоров, вышитых люневильским крючком

Вам нравится люневильская вышивка, но вы не знаете, куда можно разместить вышитый люневильским крючком узор? Мы подобрали для вас разные варианты! Так, это может быть украшение для наряда, дизайнерская деталь одежды.
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