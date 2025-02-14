Техника НАТО встала из-за холодов: Карта специальной военной операции на Украине на 14 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа фоне снижения температуры воздуха на Украине начала выходить из строя техника, переданная украинской армии странами НАТО.
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