Техника НАТО встала из-за холодов: Карта специальной военной операции на Украине на 14 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа фоне снижения температуры воздуха на Украине начала выходить из строя техника, переданная украинской армии странами НАТО.