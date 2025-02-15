Культуромания
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Культуромания

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Более 3000 человек подписали письмо с требованием отменить торги Christie’s, посвященные ИИ

Более 3000 человек подписали письмо с требованием отменить торги Christie’s, посвященные ИИ

Более 3000 человек подписали открытое письмо, призывающее Christie’s New York отменить предстоящие торги, посвященные произведениям искусства, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ), — первые в своем роде для крупного аукционного дома, сообщает theartnewspaper.

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