Более 3000 человек подписали письмо с требованием отменить торги Christie’s, посвященные ИИ

Более 3000 человек подписали открытое письмо, призывающее Christie’s New York отменить предстоящие торги, посвященные произведениям искусства, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ), — первые в своем роде для крупного аукционного дома, сообщает theartnewspaper.
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