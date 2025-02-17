Муравленковцы возмущены откровениями актрисы Мальковой-Макеевой на «Ямальских встречах»

Одно из главных культурных событий в Муравленко обернулось скандалом. «Ямальские встречи», прошедшие 15 февраля, вызвали резкий отклик среди родителей подростков, которые присутствовали на «звездной» диалоговой площадке.
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