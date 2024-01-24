Синий спектр: чем опасно самое вредное излучение от смартфона

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) выяснили, что воздействие синего света на глаза в позднее время суток не только негативно сказывается на зрении и сбивает циркадные ритмы человека, но и повышает вероятность ожирения.
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