Житель Красноборского округа перевёл мошенникам 600 тысяч рублей

Происшествие случилось 19 января, когда в отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратился 72-летний жительМужчина рассказал полицейским о том, что на его мобильный телефон позвонила неизвестная девушка, представившаяся сотрудником безопасности банка.
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