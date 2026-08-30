Московский зоопарк завершил празднование недели панды Катюши

В Московском зоопарке завершилась неделя панды Катюши, отмечавшаяся в честь её трёхлетия. Панда, родившаяся у Жуи и Диндин 24 августа 2023 года, получила бамбуковую тележку с лакомствами.
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