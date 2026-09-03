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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаеву и Вудли подарили волка и зайца из «Ну, погоди!» на пресс-конференции RAF

Хамзату Чимаеву и Тайрону Вудли подарили плюшевые игрушки с героями мультфильма «Ну, погоди!» на пресс-конференции к турниру RAF Moscow.

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