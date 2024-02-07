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На один вечер петербуржцы перенеслись в Северную столицу начала XX века

На один вечер петербуржцы перенеслись в Северную столицу начала XX века

Гости мероприятия участвовали в шуточных конкурсах, танцевали на льду и успели сделать сотни снимков на фоне дубовых бочек, которые во двор Гостинки привез кучер на лошади — прямо как сто с лишним лет назад.

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