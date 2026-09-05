«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Энрике до 2030 года

«ПСЖ» объявил о продлении контракт с главным тренером Луисом Энрике до 2030 года. Испанский специалист возглавляет команду с 2023 года, под его руководством парижане трижды выиграли чемпионат и Суперкубок Франции, дважды — Лигу чемпионов, Кубок Франции и Суперкубок УЕФА .