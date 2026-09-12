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"Вырезали целые народы". В России пролили свет на зверства бандеровцев

"Вырезали целые народы". В России пролили свет на зверства бандеровцев

Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре КиеваМассовые убийства и геноцид — Тверской райсуд Москвы признал нескольких украинских националистов, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, пособниками нацистов в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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