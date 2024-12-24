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Доброволец Жак: солдаты ВСУ сдаются в плен ВС РФ после прямого контакта

Доброволец Жак: солдаты ВСУ сдаются в плен ВС РФ после прямого контакта

Решившие сдаться в плен солдаты ВСУ дожидаются установления прямого контакта с российскими штурмовиками, чтобы их не уничтожили их же подразделения, рассказал замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным Жак.

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