Доброволец Жак: солдаты ВСУ сдаются в плен ВС РФ после прямого контакта

Решившие сдаться в плен солдаты ВСУ дожидаются установления прямого контакта с российскими штурмовиками, чтобы их не уничтожили их же подразделения, рассказал замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным Жак.