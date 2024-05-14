Песков ответил, является ли переход Шойгу в Совбез его понижением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переход Сергея Шойгу с поста главы Минобороны на должность секретаря Совета безопасности, отвечая на вопрос журналистов: является ли это понижением.
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