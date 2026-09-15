Эксперт Медведев рассказал о полезных свойствах кукурузы для зрения и пищеварения

Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова и руководитель Научно-исследовательского центра «Здоровое питание» Олег Медведев в интервью Вести Подмосковья рассказал о полезных свойствах кукурузы, которые не всегда очевидны.